Stand: 29.04.2021 09:30 Uhr Dode in Hoorn

In en Wahnung in Hamborg-Hoorn hett en Mann, so as dat utsüht, en Fro ümbröcht. De Polizei hett den dreeunföfftig Johr olen Keerl noch an’n Avend in’e Wahnung fastnahmen. De Moordkommischoon geiht de Saak nu op’n Grund. Wat dor achter de ganze Saak steken deit, dat weet een noch nich

// Stand: 29.04.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.04.2021 | 09:30 Uhr