Stand: 28.04.2021 09:30 Uhr Wat schall op den Deckel rop?

Dat Boen vun den A-söven-Deckel in Altna, dat gellt, wat dat Mitwirken vun Börgers bi de Planeree angeiht, as Musterbispeel. Dat sä de düütsche Verkehrsminister Andreas Scheuer güstern bi den offiziellen Start vun dit Projekt. De Anwahners verlangt nu, dat se mehr mitsnacken dröövt bi de Fraag, wat dor op den Deckel boot warrt. Se sünd bang, dat de dreedusend Neeboo-Wahnungen to monoton utsehn warrt. // Stand: 28.04., Klock 09:30

