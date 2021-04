Stand: 28.04.2021 09:30 Uhr Welke Vereen stiggt op?

In de Twete Football-Bunnsliga hett Holstein Kiel blots en een to een gegen Nürnberg tostannenkregen. Dat bedüdt, de HSV blifft in de Tabell eerstmal noch op Platz dree, mit een Punkt mehr as de Kielers. De mööt aver noch twee Partien nahalen. Morgen will de HSV wedder an siene Opstiegs-Schangsen arbeiden un gegen Karlsruhe Punkte insacken. // Stand: 28.04., Klock 09:30

