Stand: 26.04.2021 09:30 Uhr Oscars

In Los Angeles hebbt se de Oscars vergeven. As "besten Film" hebbt se düt Johr dat Soziaaldrama "Nomadland" ehrt. För de Regie hebbt se Chloé Zhao un as beste Hauptdarstellersch Frances McDormand utteekt. De Pries för den besten männlichen Darsteller kreeg Anthony Hopkins.// Stand: 26.04.2021, Kl. 9:30

