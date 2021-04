Stand: 23.04.2021 09:30 Uhr Nootbrems ok in Hamborg

De Hamborger Senaat will siene Corona-Regeln vundaag noch anpassen. Un dat heet, dat denn mit de so nöömte Bunns-Nootbrems ok bi uns in Hamborg gellt: keen Joggen un keen Spazerengahn mehr alleen na Middernacht – so as dat bet nu noch mööglich ween is. De allgemene Utgangsbeschränken in’e Stadt gellt denn aver na wie vör al vun af avends Klock negen an un nich eerst af Klock teihn so as dat egens in dat Bunnsgesett binnenstahn deit.

// Stand: 23.04.2021, Kl. 9:30

