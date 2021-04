Stand: 22.04.2021 09:30 Uhr Coronatallen

An de Coronatallen in Düütschland ännert sik opstünns nich veel: Se blievt op en hogen Weert. Dat Robert-Koch-Institut mellt vundaag meist dörtigdusend ne’e Infekschonen. Dat sünd so veel as vör een Week ok. De Inzidenz in Düütschland is en beten anstegen un liggt nu bi hunnereenunsösstig Komma een. Denn sünd nochmal tweehunnertnegenunföfftig Minschen an oder mit dat Virus dootbleven. / Stand: 22.04.2021, Klock 9:30

