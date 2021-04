Stand: 22.04.2021 09:30 Uhr Striet twüschen TEREG un Verdi

Dat geiht üm mehr Geld för de Minschen, de Dag för Dag op’n Bahnstieg, in’n Bus oder in de Bahn reinmaakt. Dor hebbt sik de Reinmaakfirma TEREG un Verdi över in de Klatten. Man opstünns deit sik dor nix bi’t Uthanneln. Nu wennt sik de Warkschop an de Börgerschop. De TEREG harr opletzt anbaden, den Minnstlohn vun twölf Euro vun Juli af an to betahlen. / Stand: 22.04.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.04.2021 | 09:30 Uhr