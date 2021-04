Stand: 21.04.2021 09:30 Uhr Ex-Polizist schüllig spraken

In den US-Perzess üm den Dood vun George Floyd steiht dat Urdeel nu fast. Bi allens, wat den anklaagten Ex-Polizisten Derek Chauvin vörsmeten warrt, bi all dat hebbt em de Geschworenen för schüllig befunnen. He harr den swarten George Floyd fastnahmen un dorbi mit dat Knee goot negen Minuten lang op den sien Hals drückt. Floyd is dorna sturven. Op Chauvin töövt in Minnesota tominnst veertig Johr Kaschott. Nipp un nau warrt dat eerst in acht Weken verkünnt. // Stand: 21.04., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.04.2021 | 09:30 Uhr