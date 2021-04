Stand: 20.04.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De Corona-Laag in’t ganze Land is ümmer noch eernst. Man de Inzidenz is vundaag licht daalgahn op eenhunnerttweeunsösstig Komma veer. De Gundheitsämters hebbt dat Robert-Koch-Institut bummelig negendusendsösshunnert ne’e Infektschonen mellt. Dat sünd eendusendtweehunnert Fäll weniger as in de verleden Week. Tweehunnertsövenunnegentig Minschen, de mit Corona infizeert weren, sünd bavento storven. //Stand 20.04.2021 Kl. 9:30

