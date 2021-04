Stand: 19.04.2021 09:30 Uhr Nawalny in Levengefohr

Bi Alexej Nawalny geiht dat woll üm Leven un Doot. Dat seggt sien Dokters. Se hebbt woll güstern versööcht, an em ran to kamen. Man, wat se seggt, hett dat nich klappt. Nawalny, de de russ’sche Regeren bekrittelt, sitt in’t Kaschott un is siet goot dree Weken in Hungerstriek. Wat Butenminister Heiko Maas seggt, schall sien Laag ok Thema ween, wenn de EU-Butenministers vundaag raatslaan doot. // Stand 19.04.2021 Kl. 9:30

