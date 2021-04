Stand: 16.04.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Un so seht de Corona-Tahlen in Düütschland hüüt fröh ut: Dat Robert-Koch-Institut mellt üm un bi fiefuntwintigdusendachthunnert Infekschonen, de nee hentokamen sünd. Dat sünd meist jüst so veel as vör een Week. De Söven-Daag-Inzidenz blifft bi hunnertsösstig. Bavento hebbt se ok noch wedder tweehunnertsövenunveertig Corona-Dode tellt, veer dorvun in Hamborg.

// Stand: 16.04.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.04.2021 | 09:30 Uhr