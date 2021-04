Stand: 15.04.2021 09:30 Uhr Corona-Hölp warrt in Hamborg verlängert

De Pandemie hett dat nödig maakt: De Hamborger Senaat un de Hannelskamer hebbt över de Situatschoon vun de Wirtschop snackt. Dorbi hett Börgermester Peter Tschentscher toseggt, dat se mit de Corona-Hölpprogrammen wieder maakt. Man, dat se ok noch de Schnelltests för de Mitarbeiders vun de Bedrieven betahlt, dor will he nix vun weten. // Stand 15.04.2021, Kl. 9:30

