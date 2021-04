Stand: 14.04.2021 09:30 Uhr Aktuelle Corona-Tahlen

De Corona-Tahlen för Düütschland, de blievt wiederhen hooch: Hüüt fröh hett dat Robert-Koch-Institut üm un bi eenuntwintigdusendsövenhunnert ne’e Fäll mellt. Een Week torüch weern dat man halv so veel, aver dat leeg woll vör allen an de Oosterdaag. De Söven-Daag-Inzidenz liggt nu bi hunnertdreeunföfftig. Un bi de Corona-Doden sünd dreehunnerttweeunveertig dortokamen, dorvun negen in Hamborg. // Stand: 14.04., Klock 09:30

