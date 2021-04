Stand: 14.04.2021 09:30 Uhr Vele Taxis blievt leddig

Wo wenig Minschen nu nachtens in Hamborg ünnerwegens sünd, dat wiest de Tahlen vun de Taxi-Ünnernehmens – se un annere Fohrdeensten ersett jüst den Nachtverkehr vun’n HVV. Un se hebbt in veer Nachten weniger as fiefdusend Lüüd vun A na B henbröcht. Normalerwies sünd alleen an een Warkeldag sowat bi fiefunsösstigdusend Minschen nachts in Hamborg mit den HVV ünnerwegens. // Stand: 14.04., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.04.2021 | 09:30 Uhr