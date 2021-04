Stand: 13.04.2021 09:30 Uhr Union söcht Kanzlerkandidat

De CDU in Berlin ünnerstütt Markus Söder; de CDU in Hamborg weet woll noch nich, wokeen Kanzlerkandidat vun de Union warrn schall. Lannsbaas Christoph Ploß wull sik an'n Avend in't NDR Hamborg-Journal nich fastleggen. He sä, dat Armin Laschet vun de CDU un ok Markus Söder vun de CSU as Bewarvers top weren. An'n leevsten harr Ploß, dat de Twee dat ünnerenanner utmöken. | Stand 13.4.2021 Kl. 9:30

