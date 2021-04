Stand: 13.04.2021 09:30 Uhr Terminstriet in'n Cum-Ex-Utschuss

De Utschuss to't Ünnersöken vun de Cum-Ex-Affär is ünnerenanner in Striet kamen. Dat geiht üm'n Termin, an den Olaf Scholz sien Utsaag maken schall. SPD un Gröne wüllt, dat Hamborgs olen Börgermeester al in tweeenhalv Weken in Hamborg as Tüüg wat to de Saak seggt – un denn noch mal kort för Wiehnachten. De Oppositschon will, dat Scholz kort vör de Bunnsdagswahl anhört warrt. De Parlamentsutschuss "Cum Ex" schall opklaren, wat de Hamborger Senat in't Johr 2016 wat dormit to doon harr, dat to vun de Warborg-Bank Stüern in Millionen-Hööch nich torüch föddert worrn sünd. | Stand 13.4.2021 Kl. 9:30

