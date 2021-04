Stand: 09.04.2021 09:30 Uhr Bund-Länner-Drapen

Woans geiht dat wieder mit de Corona-Regeln? In düsse Fraag sünd sik Bund un Lännern bet nu noch nich eens. De för Maandag plaante Runn twüschen Bund un Länner kunn dorüm villicht ok noch verschaven warrn. Mehre Lännerchefs sünd dorgegen, den Lockdown noch scharper to maken un den Bund bi'n Infekschoons-Schutz mehr Rechten to geven.

// Stand: 09.04.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.04.2021 | 09:30 Uhr