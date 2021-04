Stand: 08.04.2021 09:30 Uhr Schnelltests in Bedrieven

Bedrieven in Hamborg hebbt Maleschen, dat se noog Corona-Schnelltests kriegt. De Sundheitsbehöörd meent, wegen de grote Nafraag, kaamt se nich jümmer mit dat Tolevern achteran. Woveel Schnelltests wohrhaftig in de Bedrieven maakt warrt, dat köönt de Behörden un ok de Handwarkskamer noch nich seggen. De Corona-Tests sünd in de Ünnernehmen freewillig un warrt betto ok noch nich kuntrullert. // Stand 08.04.2021, Kl. 9:30

