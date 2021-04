Stand: 08.04.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor hebbt wi vundaag vun allens so’n beten wat. Regen- un Sneeschuer. To’n Nameddag hen ist dat denn fründlicher bi Temperaturen bet to acht Graad un en frischen Wind ut West.

Morgen hebbt wi denn en Mix ut Sünn un Wulken, to’n Nameddag hen ok mal beten Regen bi Temperaturen bet to teihn Graad. // Stand: 08.04.2021, Kl. 9:30

