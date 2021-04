Stand: 07.04.2021 09:30 Uhr Utstellen vun Corona-Test-Schiens

In Hamborg schüllt Arbeitgevers in Tokunft Schiens över Corona-Snelltests utstellen. Plaant is, dat dat in de Firmen Lüüd gifft, de Opsicht över de Tests hefft. Mit so en Test schall dat denn mööglich ween, ok wedder na't Kino or shoppen to gahn. Dat is man woll eerst in en paar Weken so wiet - un dat sünd denn woll ok blots grötere Ünnernehmens, de so wat maken warrt. | Stand 7.4.2021 Kl. 9:30

