Stand: 06.04.2021 09:30 Uhr Woans geiht dat wieder mit den Lockdown?

Vunwegen de hogen Coronatallen hett de Böverste vun de CDU Armin Laschet an’t Wekenenn en scharperen Corona-Lockdown vörslaan, bet dat mehr Minschen impft sünd. Över düssen Vörslag warrt opstünns veel snackt. FDP-Viez Wolfgang Kubicki meen, de vun de CDU föhrte Bunnsregern wüss nich mehr wieder. Un mit düsse Idee will se nu lüttsnacken, dat ehr Kurs bi’t Impfen fehlslaan is. Karl Lauterbach vun de SPD see to den Spiegel, man müss nich mehr veel utklamüüstern. Allens, wat een bruken deit, üm gegen de Pandemie gegenan to stüern, dat liggt al op’n Disch. / Stand: 06.04.2021, Klock 9:30

