Freid bi den FC St. Pauli

Nu steiht dat meist fast: De FC St. Pauli warrt dat schaffen, in de twete Football-Bunnsliga to blieven. De Hamborgers hebbt Brunswiek an’n Avend mit twee to null an’t Millerntor na Huus schickt. St. Pauli blifft de beste Mannschop in den tweten Deel vun de Speeltiet un klattert op Platz acht in de Tabell. / Stand: 06.04.2021, Klock 9:30

