Stand: 01.04.2021 10:15 Uhr Football – Düütschland verleert

Een harr dat nich för moeglich holen, man an’t Ennen is dat so kamen: De düütsche DFB-Mannschapp hett gegen de normalerwies veel legere Mannschapp vun Nuurdmazedonien bi de WM-Qualifikatschoon verluren. De veermolige Weltmester Düütschland hett sik mit Een to Twee afleddern laten. Düütschland is in de Grupp „J“ mit söß Punkte blots noch de Drüdde, achter Armenien. / Stand: 01.04.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.04.2021 | 10:15 Uhr