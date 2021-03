Stand: 31.03.2021 09:30 Uhr Ne'e Corona-Regeln för Hamborg

To't Ooster-Wekenend kummt op Hamborg woll ok düütlich strengere Corona-Regeln to. De Senaat will se all vundaag an'n Namiddag besluten. So schall de drütte Infektschonswell nich so dull inslaan. Mööglich is, dat dat an'n Avend en Utgangssparr gifft. Wat Kitas un Scholen apen blievt, warrt ok verhannelt. | Stand 31.3.2021 Kl. 9:30

