Stand: 30.03.2021 09:30 Uhr Na Bunnsraat-Sitten in Quarantään

Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher blifft eerstmal tohuus. De Corona-Warn-App hett op sien Handy Alarm slaan, na dem he bi en Bunnsraat-Sitten in Berlin weer. Ok Justizsenatersch Anna Gallina un een Staatsrätin arbeit nu vun tohuus ut. Un ok de Ministerpräsident vun Thüringen Bodo Ramelow is in Sülvst-Isolatschoon. // Stand 30.03.2021, Kl. 9:30

