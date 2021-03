Stand: 29.03.2021 09:30 Uhr Merkel bekrittelt Länner

Kanzlersch Angela Merkel hett de Bundslänner dorto opropen, strenger gegen Corona antogahn. Bi Anne Will in’t Eerste sä se, de Länner hebbt nich allns doon, üm de Pandemie in’n Greep to kriegen. De Grundlaag dorför, de weer aver al door. Wenn de Länner nich strenger warrt, will Merkel dat övern Bund regeln to’n Bispill över dat Gesetz to’n Infekschoonsschutz. //Stand 29.03.2021 Kl. 9:30

