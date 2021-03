Stand: 29.03.2021 09:30 Uhr Hamborg will strengeren Lockdown

Ok Hamborg will, dat de Lockdown noch strenger warrt. Uns eerste Börgermeister Peter Tschentscher sä, dat müss Regeln för’t ganze Land geven, de strikt ümsett warrn schüllt. Dat weer nödig, üm de drütte Well to breken un dat Gesundheitssystem nich to överlasten. In Hamborg gifft dat vun vundaag af an al en strengere Maskenplicht in Autos. Bavento gellt dat Alkoholverbott nu nich mehr in de ganze Stadt, sünnern blots noch in bestimmte Straten. //Stand 29.03.2021 Kl. 9:30

