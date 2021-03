Stand: 26.03.2021 09:30 Uhr Reisen in’e EU

Wokeen mit’n Fleger na Düütschland henkummt, de mutt vörher noch en Corona-Test maken. Dat gellt nu af Sünndag un nich al af vundaag - so as dat egens plaant weer. Dat Urlaubs-Reisen na’t Utland hen ganz un gor verbaden warrt, dor rekent op‘e annern Siet meist nüms mehr mit, denn dor snackt vun Rechts wegen her veel wat dull dorgegen. Dat sä Bunnskanzlersche Angela Merkel güstern Avend na en EU-Spitzendrapen, wat se digitaal över’t Internet maakt hebbt.

// Stand: 26.03.2021, Kl. 9:30

