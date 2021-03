Stand: 25.03.2021 09:30 Uhr Snacken över Lockdown in Hamborg

Ok de Hamborgsche Börgerschop hett mit dat Hen un Her üm den Lockdown to doon. De Hamborger Grönen snackt vun en „Super-Ooster-Gau“ un vun en Eierdanz. De CDU verlangt mehr Corona-Blitztests un weniger Bürokratie üm gegen Corona gegenan to gahn. De Linke meent, dat is nich uttoholen, dat Ünnernehmen so wenig doot, üm jümehr Mitarbeiders bi de Arbeit vör Infekschonen to schützen. / Stand: 25.03.2021, Klock 9:30

