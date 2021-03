Stand: 24.03.2021 09:30 Uhr Oostern op Mallorca

Lever Urlaub in Spanien as Ooster-Lockdown tohuus. Mehr un mehr Hamborgers fleegt nu na’t Butenland. De Flooghaven nimmt an’t Wekenenn wedder dat Terminal twee in Bedrief, dat harrn se ja för en Tietlang dichtmaakt. Düsse Week fleegt goot teihn Flegers na Mallorca un na de anner Balearen-Inseln hen. Tokamen Week sünd dat denn al dreemal so veel. / Stand: 24.03.2021, Klock 9:30

