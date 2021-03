Stand: 23.03.2021 09:30 Uhr Scheteree in Colorado

In’n US-Bunnsstaat Colorado hett en Mann minnst teihn Minschen in en Supermarkt in de Nöögde vun Denver dootschaten. Ünner de Doden is ok en Polizist mit dorbi. Een Verdächtigen hebbt se fastnahmen. Över de Achtergrünn vun de Scheteree weet een noch nix. // Stand 23.03.2021, Kl. 9:30

