Stand: 22.03.2021 09:30 Uhr Hamborg will strengere Verbotten

Hamborg will sik bi dat Bund-Länner-Drapen vundaag dorför insetten, dat de Lockdown strenger warrt. Dat weer to fröh, dat Verbotten oplockert worrn sünd. So weer de Pandemie-Laag noch ortnlich wat leger worrn. Dat meent uns eerste Börgermeister Peter Tschentscher. Anners as de Länner an de Küst, will he ok nich, dat de Lüüd wedder in Düütschland reisen dörvt. //Stand 22.03.2021 Kl. 9:30

