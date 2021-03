Stand: 18.03.2021 09:30 Uhr Ja oder Ne för AstraZeneca

De Europääsche Behöörd för Medizin EMA will vundaag fastleggen, wat dat Impfmiddel AstraZeneca wieder bruukt warrn dörv oder nich. Düütschland un anner Länner ut de EU harrn ja eerstmal ophöört dat Middel to sprütten na dat bi en poor Minschen Blootgerinsel vör Dag kamen weern. Wenn de EMA dat beslaten hett, denn kaamt morgen Bund un Länner to en Impf-Drepen tohoop. Schull dat en Ja för AstraZeneca geven, denn verlangt de Huusdokters, dat se dat Middel gau in jümehr Praxen sprütten dörvt. / Stand: 18.03.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2021 | 09:30 Uhr