Astrazeneca stoppt

Se dörvt eerstmal nich wieder mit dat Middel Astrazeneca impfen. Dat hett de Bunnsregeren seggt. In Hamborg mööt se dorüm mehr as fiefuntwintig-dusend Impftermine afseggen. För de Lüüd, de al en Termin för dat eerste Impfen harrn, schall dat aver gau en Lösen geven. Dat sä uns Soziaalsenatersch Leonhard bi NDR Info. Se schüllt vun morgen af an to en Impfung mit en annern Impfstoff inlaadt warrn. //Stand 16.03.2021 Kl. 9:30

