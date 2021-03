Stand: 16.03.2021 09:30 Uhr Football

De FC St. Pauli hett to’t eerste Mal siet Januar wedder een Speel in de twete Liga verloren: Güstern gegen den SC Paderborn mit null to twee an’t Millerntor. Dormit is St. Pauli nu op Platz ölven in de Tabell rünnerkladdert. De HSV töövt vundaag darop, wat bi een Corona-PCR-Test rutkümmt. Güstern weer en Speler bi en Snelltest postiv op Corona test worrn. // Stand 16.03.2021 Kl. 9:30

