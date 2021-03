Stand: 11.03.2021 09:30 Uhr Impfmiddel in Hamborg ankamen

Lang hebbt wi dor in Hamborg op töövt: Dat ne’e Impfmiddel gegen Corona vun AstraZeneca is nu ankamen. De eenuntwintigdusend Partien sünd jüst un jüst noch rechttiedig levert worrn. För Impftermine, de al afmaakt weern, müssen se an de Reserven ran, de se noch in de Achterhand harrn. AstraZeneca harr fast toseggt to levern, man liekers weer dat Middel to’n Sprütten al twee Mal nich in Hamborg ankamen. Vun dat, wat nu nalevert warrt, hangt ok af, wann se de neegsten to’n Impfen opropen köönt. / Stand: 11.03.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.03.2021 | 09:30 Uhr