Stand: 11.03.2021 09:30 Uhr Huusdokters impft later

Dat duert doch noch länger as dacht, bet Dokters mit egen Praxis mit dat Impfen anfangen köönt. De Sundheitsministers vun Bund un Länner hebbt künnig maakt, dat de Akschoon op’t laatste an’n 19. April losgahn schall. As dat lett, hebbt se vörher noch nich noog Impfmiddel to Hand. Plaant weer egens, dat de Huusdokters al Anfang April mit dat Impfen gegen Corona anfangen schullen. / Stand: 11.03.2021, Klock 9:30

