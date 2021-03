Stand: 11.03.2021 09:30 Uhr Börgerschop to Coronalaag

Maakt Hamborg in de Corona-Pandemie to fröh wedder allens apen? Dor hett de Börgerschop güstern in en Sitten buten de Reeg över snackt. Börgermeister Peter Tschentscher harr sik wünscht, dat allens vörsichtiger aflöppt. Dat, wat bi dat Bund-Länner-Drapen fastleggt worrn is, dor staht SPD un Gröne achter, man se hebbt dor Buukweh mit. De AfD will op’t leefst foorts en Streek ünner den Lockdown setten. De CDU bekrittelt, dat Tschentscher seggt, de Maleschen noog Impfmiddel un Blitztests rantokriegen, gaht op de Reken vun den Bund. De Linke wohrschaut, dat de Laag noch leger warrt. / Stand: 11.03.2021, Klock 9:30

