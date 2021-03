Stand: 10.03.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag geiht dat fründlich los, man övern Dag treckt de Heven mit Wulken to. An'n Dag blifft dat dröög, to'n Avend kummt denn Regen: dat allens bi bet to acht Graad. Opstunns hefft wi een Graad in de Nestadt. Morgen regent dat denn'n helen Dag, dat warrt man'n beten warmer: bet to ölven Graad. | Stand 10.3.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.03.2021 | 09:30 Uhr