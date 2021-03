Stand: 09.03.2021 09:30 Uhr Aktuelle Corona-Tahlen

Wat de Tahlen an Corona-Fäll för ganz Düütschland angeiht, so sünd de wiederhen 'n lütt beten na baven gahn. Dat Robert-Koch-Institut mellt hüüt fröh üm de veerdusendtweehunnert neet infizeerte Lüüd. Dat sünd bummelig dreehunnert mehr as een Week torüch. Un denn sünd noch tweehunnertfiefunföfftig Minschen an oder mit dat Coronavirus sturven. //Stand: 09.03., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.03.2021 | 09:30 Uhr