Stand: 09.03.2021 09:30 Uhr Weniger Lüüd in de Pleeg beschäftigt

In de Pandemie is de Arbeit vun Lüüd in de Pleeg bannig wichtig, man as dat utsüht, hett Düütschland woll Dusende vun jem verloren. Dat steiht in Daten vun de Bunnsagentur för Arbeit binnen, un de Funke Mediengrupp hett de to sehn kregen. Ut de Arbeit in de Pleeg sünd verleden Johr twüschen April un Juni över negendusend Lüüd rutgahn. Un in den Bericht steiht ok, dat harr besünners dull de Kliniken drapen. // Stand: 09.03., Klock 09:30

