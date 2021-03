Stand: 08.03.2021 10:15 Uhr Corona-Schnelltests in Hamborg

In Hamborg gift dat vun hüüt op an eenmal in’e Week en Corona-Schnelltest för ümsünst. Eerstmol sünd man blots fiefuntwintigdusend vun so‘n Proven an’n Dag moeglich. Masken kann een dat in weck Test-Zentrums, bi Huusdokters un Afteikers. Wokeen sik beporoven laten will, moet vörher en faste Tiet dorför afmaken. Doröver rut makt vundag in Hamborg wedder Bökerhökers, Blomenladens un Gordenmärkte op. / Stand: 08.03.21 Klock 09:30

