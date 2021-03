Stand: 05.03.2021 09:30 Uhr Ok Hamborg maakt langsam open

Af Maandag is dat in Hamborg sowiet un dor dröövt denn Goorncenters, Blomen- un ok Bookladens wedder open maken. Un mit en Termin kann man denn ok wedder in annere Ladens oder ok in’t Museum rin. Dat hett de Hamborger Senaat güstern beslaten.

// Stand: 05.03.2021, Kl. 9:30

