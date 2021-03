Stand: 04.03.2021 09:30 Uhr Tschentscher över Corona-Regeln

Hamborg warrt dat, wat se dor afmaakt hebbt woll een to een ümsetten. Dat hett Börgermester Peter Tschentscher na dat Top-Drepen so seggt. De Senaat warrt dor vundaag noch över snacken. Man Tschentscher meent ok, een mutt jümmer noch vörsichtig ween. De Hamborgers süllt sik wieder an de Corona-Regeln hollen. // Stand 04.03.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.03.2021 | 09:30 Uhr