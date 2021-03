Stand: 03.03.2021 09:30 Uhr Bund-Länner-Drapen

Vundaag is dat wedder sowiet: Kanzlersch Angela Merkel un de Böversten vun de Länner kaamt tohoop un hoolt Raatslag över de ne’en Corona-Oplagen. In’n Ruum steiht, dat noch bet to’n 28. März teemlich veel op Null sett blieven schall. Man hier un dor wüllt se de Regeln woll ok locker maken – mag ween ok mit regionale Ünnerscheden. Op’t Tapeet staht ok gaue Tests un de Plaan, woans dat mit dat Impfen lopen schall. / Stand: 03.03.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.03.2021 | 09:30 Uhr