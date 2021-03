Stand: 03.03.2021 09:30 Uhr Oordeel wegen Koppdook

En Fitness-Studio mutt en Hamborgerin dusend Euro as Utgliek betahlen. Dat hett dat Amtsgericht in St. Georg fastleggt. De muslimsche Fro harr klaagt, se hett sik diskrimineert föhlt. Dat Fitness-Studio in Winterhuud harr seggt, se dörv dor nich op Proov öven, wieldat se en Koppdook dregen deit. Se seen, dat weer to gefährlich dormit to traineren. / Stand: 03.03.2021, Klock 9:30

