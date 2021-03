Stand: 02.03.2021 09:30 Uhr Öösterriek lockert

Öösterriek is al en beten wieder un hett besloten, dat dor de Corona-Regeln lockert warrt. Vun'n sövenuntwintigsten März an dröfft Restaurangs un Cafes wedder apen maken. So hett dat Kanzler Sebastian Kurz ankünnigt. In'n April dröfft denn ok Hotels wedder apen hebben. | Stand 2.3.2021 Kl. 9:30

