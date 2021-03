Stand: 01.03.2021 09:30 Uhr Autobränn

In Einbüddel hebbt vunmorgen poor Autos brennt. In de Matthesonstraat stunnen twee Wagens in Flammen un sünd kumplettemang utbrennt. Dree anner Autos hebbt so'n beten wat afkregen. Un noch en Stück wieder, in de Sillemstraat, dor hett ok en Wagen brennt. De Polizei ünnersöcht de Fäll nu. // Stand 01.03.2021, Kl. 9:30

