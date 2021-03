Stand: 01.03.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg warrt na’n griesen Anfang noch beten wat fründlicher un de Temperaturen kladdert op bet to acht Graad. Dorto gifft dat’n mauen Wind, de nich so recht weet vun wo he denn nu weihen sall. Opstunns meet wi in Tonndörp noch veer Graad.

Morgen kann’t ween un de Sünn schient mal beten wat länger. Un denn meet wi ok al bet to teihn Graad. // Stand: 01.03.2021, Kl. 9:30

