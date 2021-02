Stand: 23.02.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

Düütschlandwiet hefft sik knapp dreedusendnegenhunnert wiedere Minschen mit dat Coronavirus ansteken. So mell dat dat Robert Koch-Institut vundaag fröh. Dat sünd üm un bi dörtig Fäll mehr as an'n Dienstag vör en Week. De Sövendaag-Inzidenzweert is siet güstern licht rünnergahn – op süsstig Komma fief. | Stand 23.2.2021 Kl. 9:30

